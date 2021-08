Investiere seit zwei Jahren in selbst den Aktienmarkt und habe mir durch B├╝cher und Teilnahme an Online Seminare mir das notwendige Wissen angeeignet. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years