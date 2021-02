Andreas Jäger

- alphafinanzen - Das Börsengeschehen hat mich bereits sehr früh fasziniert, noch einige Jahre bevor ich mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann begonnen habe. Also im Grunde verfolge ich die weltweiten Börsen seit rund 10 Jahren. Anfangs noch sehr sporadisch, nun allerdings sehr genau, da dies auch mit meiner beruflichen Tätigkeit zusammenhängt und erwartet wird. Ich bin nun bereits seit 2016 als Finanzberater tätig und habe im Jahr 2020 mit dem Aufbau des "Blogs" alphafinanzen begonnen. Mein Ziel ist es, möglichst vielen Menschen das Thema Finanzen näher zu bringen und zusätzlich meinen Beitrag zur Förderung der Aktienkultur in Deutschland zu leisten. Es ist nur unschwer zu erkennen, dass ich bereits einige Wikifolios aufgebaut habe, die mittlerweile aber bereits geschlossen wurde, da diese noch aus einer eher experimentelle Phase entstammen. Mit alphafinanzen sollen nun speziell ausgewählte Themen zur Erstellung genutzt werden. Der Slogan "Smart in die finanzielle Freiheit" führt bereits in eine Richtung. Das Thema Dividenden steht bei mir ganz oben auf der Agenda und wird daher auch mit einem Wikifolio gewürdigt. Weitere Themen werden sich mit der Zeit ergeben und sollen ggf. auch im Austausch mit meinen Lesern, Followern und Investoren entstehen bzw. ausgewählt werden. Die endgültige Auswahl der einzelnen Werte liegt natürlich in meiner Hand und wird anhand eines eigenen Analyseverfahrens getroffen. Dabei habe ich unterschiedlichste Analyseverfahren kombiniert bzw. auf meine Bedürfnisse angepasst und somit eine eigene Bewertungsmethode entwickelt. Diese soll zu einem nachhaltigen und vor allem rentablen Investment führen! show more

