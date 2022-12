Nico Hetzer

Meine Begeisterung für Wirtschaft, die Börse und den Wertpapierhandel startete bereits ab meinem 15. Lebensjahr. Ich verschlang Bücher von Warren Buffet, beschäftigte mich mit den unterschiedlichen Wertpapiergattungen und stieg in die Chartanalyse ein. Mit 16 Jahren eröffnete ich ein Minderjährigendepot und sammelte erste aktive Tradingerfahrung. Während meines Studiums hatte ich mich bis zu den riskanteren Anlageformen (Optionsscheine) vorgearbeitet. Zum Abschluss meines Studiums hatte ich aus ursprünglich 2.000€ durch aktiven Handel 15.000€ erzielt, die ich in mein erstes eigenes Auto investierte (habe ich heute noch als "Oldtimer":-)). Über die weiteren Jahre arbeitete ich daran für meine privaten Rücklagen ein ausgewogenes und weniger risikoreiches Portfolio zu erstellen und dieses den jeweiligen Marktlagen antizipativ anzupassen, Überbewertungen frühzeitig zu erkennen, Gewinne abzusichern und antizyklisch in offensive Anlageschwerpunkte zu investieren wenn der Markt mal am Boden ist und nicht erst dann einzusteigen, wenn dieser wieder gehypt wird. Entsprechend verfolge ich mit meinem Portfolioansatz einen nachhaltigen und konstanten Wertzuwachs. Das Portfolio soll an steigenden Kursen partizipiert und sich in schwächeren Marktphasen besser als der Gesamtmarkt entwickeln (entsprechend geringere Volatilität aufweisen), was in der Folge zu einer Outperformance führt. Da mir dies privat über die inzwischen letzten 20 Jahren sehr gut gelungen ist, möchte ich meinen Portfolioansatz nun auch für andere Investoren öffnen... show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years