Ich habe seit rund 20 Jahren Erfahrung rund um den Finanzmarkt. Zu Beginn eher in einer passiven Rolle, in den letzten 7 Jahren in einer sehr aktiven Rolle. Mit dem heftigen Corona-Rücksetzer Anfang 2020 stellte ich mir die Frage, wie ich eine Wachstumsstrategie entwickeln kann ohne dabei signifikante Rückschläge erleiden zu müssen. Diese Strategie habe ich nunmehr erfolgreich getestet und wird nun in meinem Wikifolio "Quick Trades 4 Growth" umgesetzt. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years