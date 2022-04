tradingstages

Ich betreibe seit mehreren Jahren ein aktives Trading mit Aktien, ETFs und CFDs. Dabei wende ich diverse Handelsstrategien entlang der Zeithorizonte kurz-, mittel- bis langfristig an. Im Grundsatz lege ich Wert auf die Verknüpfung der technischen Chart-Analyse sowie einer fundamentalen Bewertung der jeweiligen Assets. Chart-Technische Muster bieten die Möglichkeit zur Antizipation und zur generellen Einordnung des Assets in der Marktsituation. Die Qualität des Assets über z.B. Ertragsentwicklung, Branchensituation und weitere fundamentaler Eigenschaften dienen als zusätzliche Bestätigung oder Suchkriterium. Für das Screening potentieller Handelskandidaten habe ich eigene Software-Systeme entwickelt, die mich bei der Asset-Auswahl und dem Trade- und Risiko-Management unterstützen. Meine Handelsstrategie basieren in den Grundzügen auf der Phasen- und Zyklenanalyse, der Bewertung der relativen Stärke von Sektoren und Branchen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years