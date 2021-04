Als gelernter Bankkaufmann mit Zusatzqualifikation Finanzmanagement konnte ich mir ein gutes Grundwissen aneignen. Seit 6 Jahren Investiere ich privat in Fonds, ETF's und Aktien. In den letzten 3 Jahren habe ich begonnen auch mit Hebelprodukten und Zertifikaten zu handeln. Die Rendite und das Risiko waren dabei erheblich höher. Erste Verluste beim handeln mit Optionsscheinen haben dafür gesorgt, dass Investitionen überlegter getätigt werden. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 1 to 3 years