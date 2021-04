Prof.Dr.Manfred Kallerhoff

Nach 12 Jahren ärgerlicher und kostspieliger Erfahrung mit Banken und Bankern, habe ich mich mittels Wikifolio unabhängig gemacht. Ich wollte einfach nicht mehr abhängig sein von Menschen, die mich nur freundlich begrüssen, wenn ich mein schwer erspartes Geld bei Ihnen anlegen wollte. Ich wollte auch nicht mehr nach dem Volumen eintaxiert werden (was, sie wollen nur 5000 € anlegen). Dabei muss man erstmal netto 5000 € verdienen und übrig haben. Ich habe daraufhin mir ein Musterdepot aufgebaut. Wenn dann eine Anlage gut gelaufen war und wenig gekostet hatte, bin ich zu meinem Banker gegangen und habe eine schlechte Anlage verkauft und gegen "meine" gute getauscht. So ist mein Depot und meine Vermögensanlage im Laufe der Zeit immer stabiler im Ertrag und immer kostengünstiger geworden. Und das ist keine schwarze Kunst. Sehen Sie sich meine drei Wikifolio Depots an. Wollen Sie das nicht auch für Ihre Vermögensanlage? Ich kann nicht in die Zukunft schauen (Ihr Bankberater aber auch nicht), aber ich kann Ihnen versichern, dass ich Ihr Geld nur so anlege, wie ich mein Geld auch angelegt habe und in Zukunft anlegen werde. Prof.Dr.med Manfred Kallerhoff show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years