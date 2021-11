Ich habe bereits im Alter von 14 Jahren begonnen, an der Börse zu investieren. Seit über 27 Jahren bin ich nun dort aktiv und habe bereits mit fast allen handelbaren Produkten Erfahrung gesammelt. Aktuell investiere ich aktiv in Zertifikate, Aktien und Kryptowährungen. Meine Einschätzung zu den Märkten entspringt zum einen einer regelmäßigen spezifischen Analyse im Rahmen meiner Investitionsentscheidungen, zum anderen nutze ich die Erfahrungen und Erkenntnisse als Unternehmensberater. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years