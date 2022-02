Stefan Phillipeit

2002 habe ich mit den ersten Aktien spekuliert. Damals, mit noch sehr wenig Budget und Ahnung, hatten es mir Penny-Stocks angetan. Der Gedanke: Lieber 1.000 Stück im Depot, als eins. Mir gefiel der Gedanke, mit geringem Einsatz bei breiter Diversifizierung viel Geld zu verdienen. Die Erfolge waren lehrreich. Seitdem informiere ich mich intensiv über Aktien und Unternehmen, bevor ich sie kaufe. Ich recherchiere zu 50, lege sie auf die Watchlist und kaufe nur 5. In meinen Wikifolios verfolge ich den gleichen Ansatz, streue aber bei der Auswahl Bauchgefühl und Branchenahnung mit bei, denn in der Vergangenheit war das schon des öfteren nicht verkehrt. Und, ganz wichtig: Schwächen werden ausgesessen. Panikverkäufe gibts nicht. Sind Unternehmen und Marktumfeld gesund, wird die Position gehalten. show more

