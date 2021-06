Von der Ausbildung her ist er Diplom Kaufmann. Als Unternehmensberater ist er ein ausgewiesener Experte für das Immobilienmanagement mit exzellentem Fachwissen und Managementerfahrung. Privat ist er ist seit 1986 an verschiedenen Börsen aktiv. Er nutzt intensiv die Erkenntnisse aus dem Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit den Schwerpunkten Investition und Finanzierung. Die langjährige Erfahrung gepaart mit dem wissenschaftlichen Rüstzeug versetzt ihn in die Lage über Jahre erfolgreich zu handeln. Selbst große Krisen, wie der Crash von 1987, die Blase am Neuen Markt und die Euro-Krise konnten die Erfolgsserie nicht aufhalten. Der langfristige Erfolg muss gut geplant sein. Aber, auch er träumte eine Zeit lang davon schnell reich zu werden. Dieser Traum ist jedoch wirklichkeitsfern. Stattdessen kommt es darauf an, individuelle Risiken zu minimieren, damit das Eigenkapital keinem großen Risiko ausgesetzt wird. Seine Ziele sind dennoch nicht bescheiden. Unter der Prämisse sein Kapital zu sichern, liegt seine jährliche Zielrendite über dem Durchschnitt. Dies kann man erreichen, wenn man konsequent eigene Entscheidungen immer wieder kritisch hinterfragt und revidiert. Seine Trading-Philosophie beinhaltet die Überzeugung, dass fundierte Kenntnisse über den Markt elementar sind. Außerdem muss man die Aktien kennen die man handelt. Weder die technische Analyse, noch die fundamentale Analyse allein sind hinreichend als Unterstützung der Entscheidungsfindung. Hinweis nach WPHG §34b zur Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte: Frank Bottlis handelt regelmäßig mit Wertpapieren und besitzt eventuell Positionen in den hier virtuell gehandelten Papieren. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years