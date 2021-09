Hardy Josef Hermann

35 Jahre in der Bankenbranche tätig. Davon 10 Jahre aktive Handelserfahrung im Investmentbanking internationaler Banken. Ich interessiere mich schon seit meiner Jugend für Geldanlage in Aktien und Finanzprodukten und hatte mal mehr, mal weniger Erfolg mit meiner privaten Aktienanlage. Durch einige Misserfolge zuvor, habe ich stetig dazugelernt und über die Jahre Gespür und Verstehen der Märkte erlangt. Als Profi-Händler legte ich eher Wert auf konstante als auf große Erträge. Ich agiere eher sicherheitsbewusst. Gute Anlageprodukte gibt es sicherlich viele und auch einige die den Vergleichsindex schlagen. Ich möchte aber darüber hinaus noch einen anderen Ansatz verfolgen. Ich möchte auch in mageren bis schlechten Zeiten Erträge erwirtschaften in dem ich Megatrends verfolge. Da ich mich beruflich weitestgehend zurückgezogen habe, verwalte ich nun selbst mein eigenes Kapital und fast alles in das ich hier investiere, befindet sich auch in meinem eigenen Depot. show more

Awards of all wikifolios

Loyal investors Regular activity