Gerrit Oehlmann

Ich habe mit dem Aktienhandel ca. 1997 begonnen. Zur Anlage in Aktien bin ich gekommen, als die comdirectbank damals, bei Neueröffnung eines Depots, eine Gratisaktie geboten hat.Trading-Erfolge in der Vergangenheit hatte ich mit Vosslohaktien, vor dem platzen der Internetblase, mit Steac-Hamatecaktien. Einmal bin ich 14 Tagessieger in einem Börsenspiel der Welt am Sonntag gewesen und habe 2.000 DM gewonnen. Meine Markteinschätzung Der Rohstoffmarkt, hier besonders Öl und Edelmetalle werden sich seitwärts bzw. leicht steigend bewegen. Der Dax wird nach Beilegung der Kreditauseinandersetzung mit Griechenland, kurzfristig stark steigen und die alte Rekordmarke übertreffen. Ich beschäftige mich täglich 1-2 Stunden mit Kapitalanlagen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years linked profiles User name: tusculum