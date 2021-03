Michael Bockhorst

Vor knapp 10 Jahren habe ich meine erste Aktie (AIRBUS) erworben und war stolz wie Bolle 😊 Der Wunsch mein „Erspartes“ selbststĂ€ndig anlegen zu wollen bestand schon sehr lange aber erst vor ca. 4 Jahren habe ich damit begonnen, mir auch langfristig Gedanken zu machen, wie ich mein Geld anlegen möchte - also habe ich mich auf den Weg gemacht und mich mit dem Thema „Altersvorsorge, Aktien, ETFs“ auseinandergesetzt. Ich bin kein Investmentprofi, Banker oder Broker aber glaube zumindest die Mechanismen des Marktes zu verstehen oder sagen wir besser einschĂ€tzen zu können. Geholfen haben mir hierbei eine handvoll gute BĂŒcher ĂŒber Aktienanlage, Anlagestrategien, ETFs. Dieses Wissen teile ich gerne in meinem ersten WIKIFOLIO. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years