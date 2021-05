Gerrit Schmitz

Als ich 2017 meine Aufmerksamkeit auf Wertpapiere legte, investierte ich u.a. in einen Titel aus dem Gesundheitswesen, welche kurz darauf in den Nachrichten mit einer Übernahme auf sich aufmerksam machte. Zu diesem Zeitpunkt lag ich leider krank im Bett und meine Verkaufsorder zog als ich dazu nicht im Stande war. Dieses Erlebnis ließ mich nicht mehr los, im Schlaf Gewinne zu erzielen und ich vertiefte mich in dieses Thema. Eine Broker-App verhalf mir in relativ kurzer Zeit dazu, mich mit über 3 Millionen Tradern zu messen. Als ich 2019 als Führender dieser App mit meinen Gewinnen das System sprengte und ich zurückgesetzt wurde, wusste ich, dass dieser Handel einen großen Einfluss auf mein Leben nehmen wird. Nun ist es an der Zeit professioneller zu werden...... show more

