Torsten Schwaß

Ich handle seit 1990 mit Aktien und strukturierten Produkten und es gab gute und schlechte Zeiten. Damals gab es nur n-tv mit der Telebörse. Um wieviel einfacher ist es doch heute mit der Informationsbeschaffung und Weiterbildung! Von Beruf bin ich Dipl.-Ing. (FH) für Vermessung. Vom Typ bin ich ein Contrarian . Deshalb mag ich den direktionalen Handel. "Armut kommt von: Arm an Mut." Jürgen Höller "Arme Menschen arbeiten für Geld. Reiche Menschen lassen ihr Geld für sich arbeiten." "Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen." Benjamin Franklin "Nichts auf dieser Welt ist sicher, außer der Tod und die Steuer." Benjamin Franklin “Gewinner haben keine Angst vorm Verlieren. Verlierer haben Angst zu verlieren. Scheitern ist Teil des Erfolgs.” Robert Kiyosaki “Entscheidungen bestimmen deinen Erfolg, nicht äußere Umstände.” Robert Kiyosaki “Der einzige Unterschied zwischen reichen und armen Menschen ist, wie sie ihre Zeit nutzen.” Robert Kiyosaki "Nicht unser Beruf erzeugt unseren finanziellen Wohlstand, sondern unser passives Einkommen." frei nach Niclas Lahmer Buchtipp: "Finanzielle Intelligenz" von Niclas Lahmer "Kursziele bestimmen mit Fibonacci" von Karin Roller "Technische Analyse mit Candlesticks: Alle wichtigen Formationen und ihr Praxiseinsatz" von Steve Nison Sehr informativ: finanzwende.de show more

