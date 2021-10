Ich verfüge seit über 25 Jahren Erfahrungen mit Wertpapieren. Angefangen habe ich Ende der 90er Jahren. Zunächst mit Fonds und später mit Aktien und Hebelprodukten. Heute handele ich auch, wenn die Zeit es zulässt, CFD´s. Ziel war es von Anfang an langfristig Kapital auf zu bauen. Ich selber lege mein Geld in unterschiedlichster Weise, sehr erfolgreich, am Kapitalmarkt an. Mir persönlich macht das "Geschäft" an der Börse richtig Spaß. Beruflich mache ich heute etwas anderes (Personalführung), komme jedoch aus dem Bereich Betriebswirtschaft. Ich verfolge das "Marktgeschehen" täglich und meine Depots werden regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. www.facebook.com/uwe.theilen.92 Wichtiger Hinweis: Ich handle als Privatperson und bin in die angegebenen Wertpapiere der Portfolios und in die Indexzertifikate teilweise selber investiert. Die hier dargestellte Portfolio dienen weder als Anlageberatung noch als Kaufempfehlung. Wertpapiere, egal welcher Anlageklasse, unterliegen Kursschwankungen, wodurch es auch zu Kapitalverlusten bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen kann. show more

