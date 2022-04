Wir sind ein Trader Team, das langjÀhrige Erfahrung als Strategieberater mit Quantitativen Methoden verbindet. Alexander hat Volkswirtschaft studiert, in Controlling und Finanzen mit Summa cum laude promoviert, als Partner bei BCG Unternehmen bewertet und transformiert und als Senior Manager in einem Banken- und Versicherungskonzern gearbeitet. Julius studiert Physik und entwickelt quantitative Anlagemodelle. Wir investieren selber in die von uns aufgelegten Fonds. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years