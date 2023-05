Ich bin seit 2013 an der Börse investiert. Mit mehrjähriger Berufserfahrung im Finanzbereich und einem Master-Abschluss in Betriebswirtschaft und habe ich eine solide Grundlage erworben, die wesentlich zu meinem Verständnis der Anlagegrundsätze beigetragen hat. Mein Ziel ist es unterbewertete Gelegenheiten zu identifizieren, Risiken effektiv zu managen und für mich und meine Investoren, langfristig überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years