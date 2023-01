Zur Aktienanlage kam ich mit dem Börsengang der Deutschen Telekom im Jahr 1996. Rund zweieinhalb Jahre später wurde ich durch ein Buch über Warren Buffett auf die Anlagephilosophie des Value Investing aufmerksam und bin dieser Strategie bis heute treu geblieben. Seit dem Jahr 2006 betreibe ich die Internetpräsenz Valueinvesting.de, auf der ich über die Prinzipien und Konzepte des Value Investing berichte. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years