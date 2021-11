show more

Ich habe 2011 meine erste Aktie gekauft. Seit dem interessiere ich mich für die Börse. Später bin ich auf Benjamin Graham und sein fantastisches Buch "The Intelligent Investor" gestoßen. Damit war ich absolut vom Value Investing überzeugt. Seit einiger Zeit habe ich einen YouTube Kanal, auf dem ich Gedanken zum Value Investing und Aktienanalysen poste: https://www.youtube.com/c/ValueInvesting2050