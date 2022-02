VladInvest

Bereits während meiner Schulzeit hat mich die Börse besonders fasziniert. Zu der Zeit war es sehr schwer jemanden zu finden mit dem man diese Faszination teilen kann. In meiner Lehrlingsausbildung (2011-2015) bei einem Börsennotierten Unternehmen verdiente ich zum ersten Mal mein eigens Geld, ab dem Zeitpunkt wurde mein Interesse für die Börse immer größer. Die ersten Gehversuche waren äußerst turbulent, Erfolg und Misserfolg lagen nahe beieinander. Schnell merkte ich, dass die Börse ohne Strategie ein wilder Dschungel ist. Meiner Meinung nach war es noch nie so leicht an qualitativ hochwertigen Content zum Thema Börse und Finanzen zu kommen, wie in dieser Zeit. So begann ich mir meine Anlagestrategie zu erarbeiten, in Form von Büchern, Videos, Seminaren und Workshops. Ich begann von den Besten zu lernen. Die prägendste Sache, die ich von den größten und besten Investoren mitgenommen habe ist, dass man nie aufhört zu lernen, so lerne ich heute noch dazu und versuche meine Strategie zu verfeinern. Aus einem Hobby wurde eine Lebenseinstellung. Dadurch merke ich gar nicht, dass ich tagtäglich mehrere Stunden "arbeite" da es sich für mich so anfühlt. Ich denke, dass in dem heutigen Niedrigzinsumfeld das Sparbuch immer unattraktiver wird. Dadurch finden immer mehr Menschen den Weg an die Finanzmärkte und verstehen, dass es sich lohnen kann seine Finanzen selber in die Hand zu nehmen. Das merke ich auch in meinem persönlichem Umfeld. Plattformen wie Wikifolio werden von diesem Trend profitieren. Hier wird eine Win-Win-Lösung geboten sowohl für Trader als auch für Investoren. show more

