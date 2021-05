Hallo zusammen, meinen Start an der Börse 2007 hat mir einige wertvolle Lektionen für meine Tradingstrategien mitgegeben. Mein Ziel ist es Unternehmen zu finden, die ein gesundes Wachstum aufweisen und das im besten Fall auch in einem wachsenden Marktsegment. Ich bilde ich mich kontinuierlich durch verschiedene Literatur auch abseits des Börsengeschehens fort und agreggiere meine Informationen aus verschiedenen Socia-Media-Kanälen, wobei diese nur Ausgangsbasis für eigenständige Recherchen sind. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 0 to 1 year Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years