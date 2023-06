WagnerCapital

Vor über 15 Jahren startete ich meine Reise als Privatanleger. Ich war fasziniert von der Dynamik der Börse und der Möglichkeit, durch sorgfältige Recherche und strategische Entscheidungen Wohlstand zu schaffen. In den letzten Jahren habe ich meine Fähigkeiten im Bereich des technologischen Aktienhandels ausgebaut und mich auf zukunftsorientierte Sektoren wie Künstliche Intelligenz, Blockchain, Cloud-Computing, erneuerbare Energien und Biotechnologie konzentriert. Ich glaube fest daran, dass diese Sektoren das Potenzial haben, die Welt, wie wir sie kennen, zu verändern und dabei gleichzeitig bedeutende Anlagechancen zu bieten. Als Händler bin ich geduldig und diszipliniert. Ich verstehe, dass der Aktienmarkt kein Ort für schnelle Gewinne ist, sondern ein Platz, an dem geduldige und gut informierte Anleger mit der Zeit belohnt werden. Meine Handelsstrategie basiert auf fundierter Analyse und klaren Investitionskriterien. Dabei lege ich großen Wert auf den Kauf von qualitativ hochwertigen Aktien zu fairen Preisen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years