Meine ersten Handelserfahrungen hatte ich im Jahr 2016 mit Valueinvesting. Wirklich erfolgreich wurde ich erst Mitte 2020, nachdem ich die Chartanalyse für mich entdeckt habe. In diesem Handelsansatz konnte ich viel mehr als bei der Fundamentalanalyse von Unternehmen meine Stärken als Psychologe ausspielen und konnte mit meinem Privatdepot (auch gegenüber dem seitdem vorherrschenden Bullenmarkt) eine gute Überrendite erwirtschaften. Insbesondere hat mir geholfen, meine eigenen vorherrschenden Stimmungen (Euphorie/Gier vs Angst) zu reflektieren und in Bezug auf das vorherrschende Marktsentiment zu setzen. Dadurch konnte ich mich bei meinen Anlageentscheidungen etwas freier von diesen Gefühlslagen machen, welche die Performance von jedem torpedieren, der am Markt unterwegs ist. show more

