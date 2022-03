WeissCapital

Meine Passion für die Börse und Aktien begann mit dem Start meines dualen Studiums bei einem von deutschlands bekanntesten Geldhäusern im Jahr 2019. Seitdem verfolge ich täglich das aktuelle Börsengeschehen und eigne mir kontinuirlich neues theoretisches und praktisches Wissen über die Kapitalmärkte und den Bereich Asset Management an. Privat bin ich seit Beginn des Jahres 2019 investiert. Mein Portfolio hat den breiten Markt seitdem outperformt. Nach Abschluss meines Studiums strebe ich eine Karriere im Investmentbanking oder Asset Management an. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years