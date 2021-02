Wikifolio10X

Meiner Meinung nach werden die Chancen, die sich aus dem Überschreiten von Kosten- oder Leistungsschwellen bestimmter Technologien ergeben, von traditionellen Investmentmanagern oft unterschätzt oder falsch verstanden. Daraus ergeben sich drei Marktineffizienzen, die dazu führen können, dass Investoren zukünftiges Wachstum verpassen: - Der kurzfristige Anlagehorizont des Marktes - Der Markt lässt sich leicht von kurzfristigen Preisbewegungen ablenken und verliert dabei den Fokus auf die langfristigen Auswirkungen von disruptiven Technologien. Ich glaube, dass es eine Zeit-Arbitrage gibt, die es zu nutzen gilt. Ich suche nach Chancen, die ein Wachstum über 5-10 Jahre bieten, welche der Markt ignoriert oder unterschätzt. - Die verschlossene Research- und Investment-Mentalität - Ich glaube, dass ein offenen Ansatz erforderlich ist, um ein tieferes Verständnis für die Konvergenz von Technologien und deren Marktpotenzial zu erlangen. Ich verwende ein offenes Researchsystem, das Top-down- und Bottom-up-Analyse kombiniert. Es ist darauf ausgelegt, Trends frühzeitig zu identifizieren und einen organisierten Austausch von Erkenntnissen zu ermöglichen. - Die passiven Märkte - Die Märkte sind durch Indexstrategien zunehmend passiv geworden. Diese neigen dazu, zukunftsweisende Wachstumschancen zu verpassen. Daher bin ich der Meinung, dass Unternehmen in diesem Bereich zur Zeit der am ineffizientesten bewertete Teil des Marktes sind. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity