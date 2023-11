Martin Kaufmann

Ich betreue seit vielen Jahren mein stattliches Wertschriftenportfolio. Dabei ist es mir gelungen, die Werte zu erhalten und etwa im Rahmen der Indizes auszubauen. Natürlich gab es auch Täler, in denen Flexibilität und Durchhaltewille nötig war, und auch öfter eine Verlustmitnahme. Die verschiedenen Krisen habe ich über mehrere Zyklen hautnah miterlebt (Erdölkrise, Internet Bubble, Hypothekenkrise 1 national, Hypothekenkrise 2 USA, Währungskrise, Schuldenkrise, usw.). Nach den ersten Erfahrungen sah ich zunehmend auch die Einstiegschancen, welche damit verbunden waren. Bereits während dem Ingenieurstudium musste ich meinen finanziellen Grundstock aktiv verwalten, um mir neben dem reinen Lebensunterhalt ein paar Extras leisten zu können. Die meisten Firmen der damaligen Zeit existieren nicht mehr, wurden übernommen oder haben der jeweiligen Mode folgend ihren Namen geändert. Heute habe ich daraus eine wichtige Erkenntnis: nie wäre ich so risikofähig gewesen, wie damals. Denn die Zeit heilte fast jeden Fehler. In 50 Jahren verfünfzigfachte sich der Dow. Trading-Erfolge erzielte ich insbesondere mit Technologiewerten, und dann immer wieder durch das Ergreifen spezieller Chancen aus spezifischen Situationen: Mergers & Acquisitions, start ups, spin offs, Eintritt in neue Märkte, antizyklisches Verhalten. Aktuell wären zu nennen: der Genomics, Biotech und Medtech Bereich, der bitter notwendige Aufbau und Unterhalt von Infrastrukturen, das Thema Wasser, das Thema Alterung der Menschen, die zunehmenden Transportbedürfnisse, der Umbau des Fahrzeugparks zum Elektroantrieb und autonomen Fahren, der Energiesysteme, das Megaprojekt Chinas "one belt, one road". Naturgemäss erfordern meine Handelsideen im Dezember und Januar viel Zeit, da ich die entsprechenden Titel des Jahres selektiere. Unter dem Jahr geht es dann um die Beobachtung der Marktentwicklung und um die Neugewichtung. Dies mit der nötigen Besonnenheit, ohne Trading-Hektik. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years