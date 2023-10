Axel Wilkening

Dipl.-Wirtschaftsinformatiker (FH) Nebenberuflich beschäftige ich mich schon seit vielen Jahren mit der Börse, "den Märkten" und den diversen Möglichkeiten, im Handel aktiv zu sein. Dabei war ich stets auf das Umfeld des DAX fokussiert. Seit 2018 sammle ich mithilfe eigens entwickelter Programme (zunächst PHP, später C#) Tick-Daten des DAX und weiterer damit verbundener Werte. Auf Basis dieser Daten entwickle ich regelbasierte Handelsstrategien, von denen ich ORBIT nun erstmals als Service veröffentlicht habe und nun auch in diesem Wikifolio abbilde. show more

