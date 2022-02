Werner Kraus

Meine ersten Trades habe ich als Student 1970 gemacht und zwischenzeitlich mehrere Hochs und Tiefs erlebt, darunter den Crash der japanischen Börse 1989, das Platzen der .COM-Blase 2000 und den Börsencrash nach der Lehmannpleite. Mein beeindruckendster Erfolg war die Investition in Netbank mit einer Kurssteigerung von 1000%, leider nur teilweise realisiert. Die Analyse meiner Investitionen hat mir gezeigt, daß die Auswahl solider Werte langfristig den nachhaltigsten Erfolg bringt und gleichzeitig am ruhigsten schlafen läßt. Spekulative Werte sind daher in meinen Depots nur wenig zu finden. Gleiches gilt für den Handel mit Hebelprodukten, die in meinen Depots nur bei deutlichen Trends berücksichtigt werden. show more

