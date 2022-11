Als mich ein Freund fragte, ob ich die Schlagzeile von Warren Buffett gelesen hätte, war meine Antwort: „Wer ist Warren......wie noch mal?“ Ich war also offensichtlich nicht seit früher Kindheit mit dem Wertpapierhandel vertraut und auch heute kann ich mich nicht als „Börsenprofi“ bezeichnen und werde es hoffentlich auch zukünftig nicht tun. Jedoch hat mich seit dieser einen Frage die Faszination über die Börse nicht mehr losgelassen. Über die Jahre habe ich sehr viel gelesen, viel recherchiert, viel gelernt und genug Fehler gemacht, dass ich wünschte, es wären weniger gewesen. Auch habe ich an Strategien festgehalten, nur um später festzustellen, dass diese Strategien für MICH nicht funktionierten wie sie es hätten sollen. Mit dieser Plattform habe ich jedoch ein Investitionsvehikel gefunden, mit dem ich meine eigene Strategie durchführen kann. Ich bin überzeugt, dass auch auf diesem Weg Herausforderungen, Anpassungen und neue Erfahrungen auf mich warten werde, da ich auch nicht aufhören möchte mich ständig weiterzuentwickeln. Mein Anspruch ist natürlich eine ordentliche Durchschnittsrendite p.a um für meine eigene Investition den Zinseszins bestmöglich nutzen zu können. Jedem der diesen Weg mit mir gehen möchte, bin ich dankbar, erwarte mir ein gesunde Portion Risikoverständnis und wünsche Ihr oder Ihm viel Erfolg und Freude. Gutes Investieren! show more

