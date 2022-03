show more

Seit dreißig Jahren professionelle Beschäftigung mit den Finanzmärkten und Handel mit Wertpapieren weltweit. Nach dem Studium zum Diplom-Betriebswirt Tätigkeit als Finanzredakteur für renommierte Magazine und Informationsdienste, u.a. "Fuchsbriefe" und "Focus Money" sowie den einzigen bankunabhängigen Währungsbrief Europas. Bekannt für treffsichere Prognosen. Beratung ausgesuchter Privatleute und Unternehmer bei ihren Finanzdispositionen. Nur wer strategisch richtig liegt, kann dauerhaft ein guter Trader sein. Als 1998 in der Zeitung stand "Platin auf 11-Jahres-Tief", nahm Christian Wolf den Markt bei 333 US-Dollar unter die Lupe und sprach eine Kaufempfehlung für das Edelmetall und langlaufende Platin-Optionen aus. Platin stieg von da an bis auf 2300 Dollar Anfang 2008. Zum Ausstieg aus dem Neuen Markt "bimmelte" er beim realen Jahrhunderthoch deutscher Aktien im März 2000 und wies gleichzeitig auf eine Auswahl im Kurs verfallener US-Rüstungsaktien hin, die in den folgenden sechs Monaten gegen den schwachen Gesamtmarkt rund 80 Prozent zulegten. Krass antizyklisch blies er im Dezember 2000 zum Einstieg in Gold und Goldaktien, deren Index in den Folgejahren 1500 Prozent Gewinn brachte. Im vierten Quartal 2018 sah Wolf klare Anzeichen für einen Boden und damit antizyklischen Einstieg in Öl, Edelmetalle und die entsprechenden Aktien. Vor diesem Hintergrund wurde das Wikifolio aufgelegt. https://wolfsaktien.de/ Laut §34b WpHG weise ich darauf hin, dass ich zeitweise oder dauerhaft Aktien oder in Beziehung stehende Wertpapiere (wie z.B. Optionen oder Optionsscheine) der jeweils investierten Unternehmen in meinem privaten Depot halte oder halten kann und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht bzw. bestehen könnte.