Ich bin Student der Hochschule Mannheim und lege dieses Wikifolio im Zuge des Wahlfachs "Techniches Trading" an. Das Wahlfach wird von Prof. Frank Dopatka angeboten und ist in der Fakultät für Informatik beheimatet. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 0 to 1 year Risk class 2: 0 to 1 year Risk class 3: 0 to 1 year Risk class 4: 0 to 1 year Risk class 5: 0 to 1 year