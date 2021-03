Philipp Wolf

Ich habe ende 2017 (mit 20 Jahren) mit dem Kauf von ETFs angefangen, um mir langfristig ein Vermögen aufzubauen. Mit der Zeit kamen auch Einzelaktion dazu. Die Performance seitdem beläuft sich auf ca 8% p.a. Mittlerweile ist ein fünfstelliger Betrag in meinem Depot investiert. Seit der Wirecardpleite konzentriere ich mich wieder mehr auf ETFs als auf Einzelaktien, da dort das Risiko für gesamtausfälle überschaubarer ist. Nachdem ich Freunden immer geholfen habe ihre Depots und Anlagen zu gestalten versuche ich mich nun an einem Wikifolio um anderen meine Anlagestrategie zu zeigen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years