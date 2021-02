Sidney Schmahl

Mein Portfolio hat 4 Kernwerte: 1) Ein Unternehmen muss stabil und verständlich sein. 2) Ein Unternehmen muss langfristige Perspektiven haben. 3) Ein Unternehmen muss von wachsamen Führungsmitgliedern verwaltet werden. 4) Ein Unternehmen muss unterbewertet sein. Der wichtigste Grund, warum wir uns für eine stabiles Unternehmen entscheiden müssen ist, dass wir das Gewinnwachstum nicht ohne Stabilität genau vorhersagen können. Wenn ein Unternehmen eine instabile Vergangenheit hat, ist es möglich, dass seine Zukunft stabil wird - es ist nur unwahrscheinlicher als bei einem Unternehmen, das diese Eigenschaften bereits gezeigt hat. Ich glaube daran, dass Unternehmen sich wie einzelne Personen verhalten, wie diejenigen die wir in unseren privaten Umfeld kennen. Einige Leute sind sehr konservativ und bauen ihr Vermögen in einem schönen und kontrollierten Tempo auf. Andere nicht. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years