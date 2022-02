Seit 40 Jahren an der Börse aktiv. Die ersten Jahre viel spekuliert und auch Lehrgeld bezahlt. Rein und raus macht die Taschen leer. Habe die Strategie geändert und investiere nur noch in Qualität, Dividendenaristokraten und Wachstumswerte. Das gibt vielleicht nicht die Mega-Kursgewinne, aber stetigen Wertzuwachs und ordentliche Dividenden. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years