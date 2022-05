Darius Rey

Ich bin Fachinformatiker/Projektleiter im Bereich IT. Wenn ich nicht arbeite, dann beschäftige ich mich mit der Börse. Ich handel seit meinem 18 Jahr an der Börse und habe, wie wahrscheinlich die meisten, auf dem Weg alle Fehler durchlaufen die gemacht werden können. Letzt endlich habe ich dei für mich passenden Handelsstrategien gesammelt und handel nach diesen. Was ist mir bei den Strategien wichtig? Reproduzierbarkeit, messbare Ereignisse, Zustände, Ursachen, Statistiken, Zykliken Da ich ein Freund von Ursache und Wirkung bin, kann ich mich hier an ein Regelwerk halten und muss nicht viel interpretieren. (Dadurch ist die psychische Belastung mE. niedriger.) Zusätzlich wollte ich auch Strategien handeln, welche ich neben meinem Job ausführen kann. (Hier habe ich mir einen Teil programmiert und automatisiert). Erfahrungen habe ich mit den Handelsinstrumenten: Aktien, ETF CFD, Forex, Futures, KO/OS-Scheinen, Faktorzertifikaten. Warum lege ich dieses Zertifikat auf? einer der Gründe ist die neue steuerliche Gesetzgebung, dadurch werden private Personen in ihrer handlungsfähigkeit eingeschrenkt und müssten ggf. auf Verluste ebenso Steuern zahlen. Zusätzlich möchte ich den Verlauf und Entwicklung der Strategien zusammen mit euch teilen. Happy Trading! show more

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years