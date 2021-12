Master in Finance an der University of Wales Abschlussarbeit: "Welchen Einfluss hat Overconfidence auf die Preisbildung an Aktienmärkten" Ausbildung als Bankkaufmann und langjährige Erfahrung in der Anlageberatung bei der Deutschen Bank, Sparkasse und Volksbank. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years