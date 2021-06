Seit 2016 bin ich aktiv in den Kapitalmärkten investiert. Dabei handele ich gerne mit Aktien. Zunächst war es für mich wie ein Hobby. Es machte mir immer mehr Spaß, mich an Unternehmen zu beteiligen und Gewinne einzufahren. Später verbesserte ich meine Handelsstrategien, sodass ich mit meinen Investments aktuell dauerhaft eine Outperformance erzielen konnte. Ich sehe mich eher als langfristigen Investor und habe bereits in jungen Jahren ein überdurchschnittliches Kapital erwirtschaften können. Ich freue mich hier eine Möglichkeit gefunden zu haben, meine Ideen zu teilen und sich mit anderen Gleichgesinnten austauschen zu können. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years