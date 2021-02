Sven Maibaum

Als Bankkaufmann (IHK) habe ich mich während der Ausbildung in einer internationalen Universalbank bereits mit den Finanzmärkten beschäftigt und eigene Anlagenstrategien erstellt. Seit dem beschäftige ich mich bei meinen Investments mit den Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung & Sport. Aktuell arbeite ich als Business Analyst in der Finanzbranche mit den inhaltlichen Schwerpunkten Treasury, Rating & aufsichtsrechtliches Meldewesen und kann hierbei mein umfangreiches Finanzmarktwissen einbringen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years