Michael Janke

Ich habe schon lange Zeit Erfahrung mit Wertpapieren gesammelt. Der Handel mit Wertpapieren hatte sich als interessante Möglichkeit neben konservativen Anlageformen ergeben. Gerade durch die Wahl von interessanten Fonds und ETFs hatten sich in der Vergangenheit diverse Trading-Erfolge ergeben. Das private Interesse hat dazu geführt, dass ich ein Web-Tool entwickelt habe, was Kauf- und Verkauf-Empfehlungen zu Aktien generiert. Das Tool hilft dabei, einen kühlen Kopf zu bewahren, da es nur technisch begründet Kauf- und Verkauf-Empfehlungen gibt. Der generierte Fear&Greed Wert gibt Info über die Marktlage. Dank dem Einsatz von künstlicher Intelligenz hat sich die Qualität der Signale stets gesteigert. Dabei kommen die Indikatoren Aroon, Macd, RSI, relative Stärke, Momentum, Volatilität, Entwicklung (20T, 38T, 50T, 90T, 200T), Linienschnitt, Donchian und viele weitere zum Einsatz. Teilweise gibt es mehrere Varianten der technischen Indikatoren und teilweise bestimmte Indikatorengruppen, die gut zusammen harmonieren. Auch werden durchschnittliche Branchenwerte und längere Perioden (2 Jahre, 5 Jahre) berücksichtigt. Neben den Wertänderungen für 10T, 20T, 38T, 50T, 90T und 200T werden der Vollständigkeit halber auch ausgewählte Linien im Diagramm dargestellt. show more

