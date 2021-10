YoungTrader3

Der Schwerpunkt des Portfolios liegt auf einem eher kurzfristig ausgerichteten Trading. Die Kauf-Entscheidungen beruhen dabei insbesondere auf der technischen Analyse. Im Falle von exorbitanten Kursveränderungen im Basiswert kommen auch in Einzelfällen Rebound-Trades zum Einsatz. Daneben finde für längerfristige Trades Investitionen in (ungehebelten) Produkten statt, um langfristige Einschätzungen umsetzen zu können. Um Verluste zu begrenzen bzw. bei um aufgelaufene Gewinne rechtzeitig bei Kursverlusten zu realisieren, werden mit jedem Trade Stopp-Loss-Marken definiert, die dann bei entsprechenden Kursgewinnen nachgezogen werden. I.d.R. wird ein Stopp-Loss nachgezogen, wenn die tägliche Veränderung mehr als ca. 5% betragen hat. Grundsätzlich soll der Verlust auf 2% des Depotwertes eingeschränkt werden. Der Fokus liegt grundsätzlich bei gehebelten Trades auf Aktien. Zur Depotbeimischung können entsprechend Produkte auf Devisen, Anleihen, Rohstoffe oder sonstigen Underlyings (Krypto-Währungen, Inflationserwartung, Volatilität) beigemischt werden. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years