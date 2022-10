Ich habe wenig bzw. gar keine Erfahrung mit Wertpapieren. Deshalb nehme ich an einem Seminarkurs teil, um mit unterschiedlichen Anlagestrategien (Aktien, Fonds, Hebelprodukte, Kryptowährungen, etc.) zu üben. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 0 to 1 year Risk class 2: 0 to 1 year Risk class 3: 0 to 1 year Risk class 4: 0 to 1 year Risk class 5: 0 to 1 year