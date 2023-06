YusufBilgic

+25 Jahre Erfahrung im research driven Brokerage. Netzwerk an institutionellen Investoren weltweit jeglicher Ausprägung, dh Staatsfonds, Pensionskassen, Versicherungsunternehmen, Fondsgesellschaften, Hedgefonds, größere Family Offices, Event-Fonds und Prop-Desks! Lege viel Wert auf Sentiment, Momentum und Flow. Schaue mir Fundamentaldaten immer an und die Charts müssten eine bestimmte Meinung über eine Aktie bestätigen, um die Position einzugehen. Das Lernen hört nie auf! show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years