Andreas Zibold

Seit ca. 2005 an der Börse interessiert und seit 2009 auch selbst aktiv. Viel Erfahrung mit Aktien und ETFs, wobei ich auf eine globale Diversifikation achte aber Schwellenländer sowie Nebenwerte etwas übergewichte. Mit Optionen & Futures kenne ich mich auch recht gut aus, nutze sowas aber i.d.R. nicht (außer in sehr seltenen Ausnahmesituationen). Darüber hinaus habe ich mehrjährige Erfahrung im P2P-Lending u.a. auf den Plattformen Mintos, Twino, Bondora, FinBee, Assetz Capital, und FellowFinance. Ich sehe P2P-Kredite als einen interessanten Weg für Privatanleger in die von institutionellen Anlegern schon lange genutzten Anlageklassen "private Debt" und Konsumkredite zu investieren. Von irgendwelchen Rückkaufgarantien oder Kurzzeitkrediten halte ich aber gar nichts, das Risiko ist und bleibt sehr hoch. Darüber hinaus teilweise sehr erfolgreiche Investitionen auf Crowdinvesting-Plattformen wie Seedrs und Crowdcube. Ich bin insgesamt ein Anhänger der Markteffizienzhypothese, denke aber dass es unterschiedlich effiziente Teilsegmente des Marktes gibt. Großes Potential sehe ich bei Nebenwerten & im Bereich Schwellenländer, da hier eher Marktineffizienzen zu erwarten sind als bei Blue Chips. Doch die Mischung macht`s! Des Weiteren versuche ich steht´s durch eine Selektion nach fundamentalen Kennzahlen die großen Spekulationen, seien sie noch so Hip und in aller Munde, zu vermeiden. Zu meiner Bio: Ich bin zur Zeit noch Doktorand an einer außeruniversitären Forschungseinrichtung. 2013 hatte ich die Gelegenheit als Student etwas Zeit an einer chinesischen Universität in der 6-Mio. Metropole Nanjing (Tier 2 Stadt, also eine B-Stadt für deutsche Verhältnisse) zu verbringen, was mein China-Bild (bzw. Sicht auf die Welt) stark geprägt hat.

