Marc Zierold

Liebe Community, insgesamt beschäftige ich mich seit über 10 Jahren intensiv, privat wie beruflich, mit dem Kapitalmarkt und insbesondere mit dem Aktienmarkt. Privat führe ich mehrere Depots, die jeweils in unterschiedliche Strategien/Schwerpunkte unterteilt sind. Ich würde mich weder als passiven, noch als aktiven Investor bezeichnen. Meiner Meinung nach sollten ETFs, Einzelaktien sowie je nach Segment aktive Fonds miteinander kombiniert werden, je nach individueller Ausrichtung und Erwartung an die jeweilige Strategie. Mein Ziel auf dieser Plattform ist es verschiedene ETF-Strategien zu führen, die bei Bedarf vierteljährlich rebalanced werden. Ein festgelegter Automatismus ist mir sehr wichtig, alleine aus Transparenzgründen. Die jeweiligen Strategien sind ganz unterschiedlich aufgebaut, von konservativ bis risikoorientiert. Bei Rückfragen gerne melden. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years