Christian Reichel

Mein Ansatz ist eher konservativ, da ich nicht vorhabe großartig zu traden sondern nach mittel- und langfristigen Investitionen schaue. Als bisheriger Privatanleger habe ich mich recht intensiv mit Strategien des Investments beschäftigt und orientiere mich u.a. an Levermann-Kriterien (in gelockerter Form). Darüber hinaus: Systemisches Denken und Entwicklungs-Psychologie. Beruflich habe ich seit Jahren mit sog. "lebendigen" Systemen zu tun, in soziologischen, psychologischen und kulturellen Kontexten. Diese Erfahrung verschafft mir einen ruhigen und intuitiven Zugang in Entwicklungs-Prozesse. Die Börse ist ein "lebendiges" System, daher traue ich mir zu dem Flow dieser Dynamik in ihrer Ausrichtung auf die Zukunft folgen zu können.

