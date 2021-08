Megatrend-Profiteur Aixtron macht Tradern große Freude

wikifolio-Trader Christoph Klar ( SystematiCK ) interessiert sich für die fundamentalen Hintergründe zwar nur am Rande. Die nicht untypische Kursentwicklung bei diesen Werten (starker Kursanstieg, Konsolidierung nach bekannten Mustern, relative Stärke ggü. dem Gesamtmarkt) lässt ihn aber aufmerksam werden. Sobald die Aktie dann wieder anzieht, greift er zu. Bei Aixtron war das zu Wochenbeginn der Fall. Seitdem ist der Titel mit einem Depotanteil von gut sieben Prozent in seinem sehr erfolgreichen wikifolio Trendfollowing Deutschland vertreten. Trotz der relativ hohen Gewichtung beziffert der Trader das theoretische Verlustrisiko nur auf 0,33 Prozent des Gesamtkapitals. Möglich ist das durch eine seiner Ansicht nach „enge Stop-Loss Platzierung“. Konkret will er die Position auflösen, wenn die Aktie unter das Tief vom vergangenen Freitag fällt. Das lag bei 22,46 Euro. Gestern schloss Aixtron rund einen Euro höher. Klar sieht bei dem Trade gerade wegen des überschaubaren Risikos ein „sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis“. Genau das bot bislang auch sein Musterdepot, das seit Anfang 2017 noch keinen zweistelligen Drawdown zu verzeichnen hatte und dessen Kurs sich trotzdem mehr als verdoppelt hat. Im Jahresdurchschnitt brachte es das wikifolio damit auf ein Plus von 16,4 Prozent.