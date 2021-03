Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Letzte Woche ließ sich dieses Verhalten bei der VW-Vorzugsaktie beobachten. Warum VW bei Anlegern gerade so beliebt ist, wurde im wikifolio Blog (Link) bereits letzte Woche analysiert. Zu Wort kam dort unter anderem Christoph Klar ( SystematiCK): „Volkswagen besticht in den letzten Wochen durch eine enorm hohe relative Stärke und heute (16.03) gelang dem Titel ein weiterer Ausbruch auf ein Mehrjahreshoch unter sehr starkem Volumen.“ In Klars wikifolio Trendfollowing Deutschland ist die Aktie aktuell mit rund 5,5 Prozent gewichtet.

Trendfollowing Deutschland SystematiCK DE000LS9K4K3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +85,0 % seit 08.01.2017

+42,7 % 1 Jahr 0,86 × Risiko-Faktor

EUR 1.133.345,02 investiertes Kapital Top Chance-Risiko-Verhältnis!

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. Geschehen letzte Woche bei Neoen. Die Aktie des französischen Betreibers von Wind- und Solarparks verlor Mitte der Woche deutlich an Wert. Grund zur Panik bestand allerdings keiner. Die Kursverluste lassen sich durch eine Kapitalerhöhung – also das Begeben neuer Aktien durch Neoen - erklären. Diesen Rücksetzer, kombiniert mit der deutlichen Korrektur des Wertpapiers seit Jahresbeginn, nutzen viele Trader als Einstiegszeitpunkt.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Gewinne mitgenommen haben die wikifolio-Trader vergangene Woche bei der STS Group. Damit gehen sie augenscheinlich auf Nummer sicher, denn beim deutschen Automobilzulieferer ist gerade einiges los. Zum einen wechselt das Unternehmen Besitzer – die Konzern-Mutter Mutares verkauft die Mehrheitsbeteiligung für 7 Euro je Aktie an die Adler Pelzer Group – zum anderen präsentierte STS jüngst deutlich von der Pandemie getrübte (vorläufige) Geschäftszahlen.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen – das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Ereilt hat dieses Schicksal letzte Woche die Visa-Aktie. Das Wertpapier des US-Kreditkartenriesen brach vergangenen Freitag ein, nachdem bekannt wurde, dass das US-Justizministerium wegen des Verdachts wettbewerbsverzerrender Praktiken ermittele. Auf Wochensicht steht ein Minus von 7,4 Prozent zu Buche.