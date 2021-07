Die heißesten Aktien der letzten Woche

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Letzte Woche war das bei Editas Medicine der Fall. Das US-amerikanische Biotech-Unternehmen, das Gen-Behandlungen auf Basis der CRISPR-Methode (molekularbiologische Methode, um DNA zu schneiden und zu verändern) entwickelt, profitiert von erfreulichen Nachrichten aus der Branche. Der Mitwerber Intellia Therapeutics veröffentlichte letzte Woche erstmals klinische Daten, welche die Sicherheit und Wirksamkeit der CRISP-Genom-Editierung am lebenden menschlichen Organismus bestätigten.

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche beim Münchner Bremsenhersteller Knorr-Bremse. Die Trader griffen bei der Aktie zu, nachdem das Wertpapier zuvor auf Wochensicht gute 15 Prozent an Wert verlor. Der Kursrutsch erfolgte, nachdem publik wurde, dass Knorr-Bremse als Hauptinvestor beim deutschen Autozulieferer Hella einsteigen möchte. Die Knorr-Bremse-Investoren reagierten darauf vermutlich mit Unverständnis, weil Hella ein Pkw-Zulieferer, Knorr-Bremse aber auf Lkw und Züge spezialisiert ist.