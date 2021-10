Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche bei Verbio. Die Aktie des deutschen Bio-Kraftstoff-Produzenten verlor in der letzten Woche zwar immer wieder an Wert, konnte sich aber jedes Mal wieder zurückkämpfen. Das kommentierte auch Christian Mallek ( SIGAVEST ): „Der gestrige Schwächeanfall wird heute schon wieder gekauft. Die mittel- bis langfristigen Perspektiven sind einfach zu gut. Wir bleiben investiert.“ In seinem wikifolio VV Umwelt- und Klimatrends ist die Verbio-Aktie mit einer Gewichtung von 5,7 Prozent die derzeit größte Portfolioposition.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche beim Impfstoff-Hersteller BioNTech. Eine ausführliche Einschätzung der Lage liefert Niels Hacker ( NHWF ) im Kommentarbereich seines wikifolios Multi Asset Strategies: „Meldungen des Pharmakonzerns Merck über positive Ergebnisse einer Studie zu dem neuen Corona-Medikament Molnupiravir habe die Aktienkurse der Impfstoffhersteller BioNTech und Moderna belastet. In den kommenden Wochen wollen Pfizer und BioNTech eine Notfallzulassung für ihren COVID-19-Impfstoff für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren bei der US-Gesundheitsbehörde FDA beantragen. Dies und mögliche Booster-Impfungen in der Herbst- und Winterzeit könnten der Aktie Aufschwung verleihen.“

Multi Asset Strategies NHWF DE000LS9RTU7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +139,4 % seit 12.03.2020

+27,1 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 82.558,96 investiertes Kapital

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Das Motiv „Taking Profit“ – also Verkäufe bei steigenden Kursen – ließ sich letzte Woche beim Arzneimittelkonzern Teva Pharm beobachten. Die Aktie des auf Generika spezialisierten Pharmaunternehmens gewann deutlich an Wert, nachdem bekannt wurde, dass eine gerichtliche Einigung im langwierigen Rechtstreit mit dem US-Bundesstaat Louisiana erzielt wurde. Viele Trader nutzten diese Gelegenheit und trennten sich von dem Wertpapier.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen - das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Ereilt hat dieses Schicksal letzte Woche die Deutsche Post. Die Aktie des Logistikers verliert derzeit nahe dem Allzeithoch an Wert. Trader scheinen zu vermuten, dass damit die seit dem Corona-Crash 2020 anhaltende Rally beendet ist oder zumindest eine Pause einlegt und trennen sich von dem Wertpapier.

Noch mehr Wissensvorsprung gefällig? Die aktuellsten Insights der wikifolio-Community sind ab sofort direkt im Trading Desk der Börse Stuttgart verfügbar. Hier klicken!